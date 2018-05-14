عمال محتجون يغلقون سكة الحديد الرابطة بين شمال إيران وجنوبه

أغلق عمال محتجون في مدينة آراك وسط إيران اليوم الإثنين، سكة الحديد في المدينة التي تمر عبرها القطارات القادمة من شمال إيران إلى جنوبها خاصة في مدينة الأحواز جنوب البلاد.

وقالت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية، إن المئات من العمال في شركة هيبكو المختصة في صناعة آلات البناء في إيران، قاموا بإغلاق سكة الحديد التي تربط شمال إيران بجنوبها، بسبب عدم دفع الحكومة رواتبهم المتأخرة منذ نحو عشرة أشهر.

وقال حاكم مدينة آراك حسين بختياري، في إشارة إلى إغلاق خط السكك الحديدية بين الشمال والجنوب، على يد مجموعة من المتظاهرين في مصنع هيبكو، “هذا التجمع غير قانوني، والآن يتم عقد اجتماع للجنة الطوارئ لدراسة الوضع”.

وكانت السلطات الإيرانية قد قامت بنقل شركة هيبكو إلى القطاع الخاص في نيسان/ أبريل 2007، الذي صاحبته مشاكل مالية في السنوات الأخيرة.

وفي تشرين الثاني/أكتوبر اندلعت تظاهرة حاشدة شارك فيها 900 موظف وعامل في شركة “هبكو” بسبب عدم دفع رواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وفي مدينة مشهد شمال شرق البلاد، تجمع عمال في مصنع “طوس” احتجاجًا على وضعهم الوظيفي، مطالبين الحكومة بحسم ملف تعيينهم.

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية فإن عددًا من العمال يقولون، إنه لسنوات عديدة لم يتم حسم وضعهم الوظيفي، ومطالبات الدفع غير واضحة.

هذا وتظاهر عمال شركة قصب السكر التابعة لشركة الزراعة والصناعة، التي تعرف بالفارسية “شركة نيشكر هفت تبه” بمدينة “الشوش” التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، بعدما يئسوا من المطالبات بدفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر.