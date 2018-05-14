لافروف: الاتفاق النووي من مصالحنا المشروعة‎

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الاتفاق النووي مع إيران “من المصالح المشروعة” لروسيا وأطراف الاتفاق الآخرين مثل الصين والأوروبيين.

جاء ذلك في مستهل اجتماع، يوم الاثنين، بين لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة الروسية موسكو، حسب قناة “روسيا اليوم”.

وأضاف لافروف: “توجد لدى روسيا وغيرها من أطراف الاتفاق النووي مثل الصين والأوروبيين مصالح مشروعة، ضمنها الاتفاق النووي، لذلك يجب علينا الدفاع معًا عن المصالح المشروعة لكل منّا”.

وأكد التزام بلاده إضافة إلى الصين والثلاثي الأوروبي فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالاتفاق النووي”، مشددًا على ضرورة “بحث الإمكانيات المتاحة للحيلولة دون تقويض هذا الاتفاق”.

من جهته، أوضح الوزير الإيراني أنه “سيناقش مع لافروف، السبل المحتملة للتعاون بصيغة: 4 + 1”.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيران اجتماعًا لبحث الاتفاق النووي، غدً الثلاثاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، في حضور فيديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وفي 2015، وقعت إيران، مع الدول الخمسة الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا، اتفاقًا حول برنامجها النووي، قبل أن تنسحب واشنطن منه وتتعهد بتوقيع عقوبات ضد طهران.