مبعوث ترامب: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس شرط لتحقيق السلام‎

اعتبر مبعوث الرئيس الأمريكي للاتفاقيات الدولية، جيسون غرينبلات، أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس “شرط ضروري لتحقيق السلام”.

وقال غرينبلات، المتواجد في القدس للمشاركة في حفل افتتاح السفارة، إن “اتخاذ الخطوة التي طال انتظارها في نقل سفارتنا ليس خروجًا على التزامنا القوي بتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام دائم، بل هي شرط ضروري لذلك”.

وأشار في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، يوم الاثنين، إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي أعاد بالإجماع في عام 2017 التأكيد على قانون سفارة القدس الذي تم إقراره من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي عام 1995 والذي حث على هذا الإجراء”.

وأضاف أن “أكثر من عقدين من التأجيل الذي أعاق نقل السفارة لم يقربنا من اتفاق سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وزعم أن الولايات المتحدة “تواصل دعم الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة، وما زلنا ملتزمين بتطوير اتفاقية بين الأطراف تؤدي إلى سلام دائم وشامل”.

وقال غرينبلات إن القدس” كانت، ويجب أن تبقى، مدينة يصلي فيها اليهود عند الحائط الغربي حائط البراق، والمسيحيون يسيرون على طريق الآلام، ويتعبد المسلمون في الأقصى”.

ومن المقرر افتتاح السفارة الأمريكية في مدينة القدس مساء الاثنين لتكون أول سفارة في القدس.