بريطانيا تحذر الاتحاد الأوروربي من “تحركات روسية خبيثة”

قال أندرو باركر رئيس جهاز المخابرات الداخلية في بريطانيا” إم.آي 5″، ” إنه يتعين على بريطانيا والاتحاد الأوروبي إقامة “شراكة أمنية وثيقة” بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، من أجل إحباط هجمات تنظيم داعش ومواجهة “محاولات روسيا الخبيثة لتقويض الديمقراطيات الغربية”.

وتعد بريطانيا أبرز قوة في مجال المخابرات في أوروبا وتسعى لإبرام اتفاقية أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار حصولها على أسرار من الدول الرئيسية في الاتحاد مع سعيها للتوصل لاتفاق أوسع للخروج من الاتحاد.

وفي أول كلمة علنية يلقيها رئيس لجهاز”إم.آي 5″ خارج بريطانيا خلال وجوده في الخدمة، سيقول باركر أمام إحدى الفعاليات التي يستضيفها جهاز المخابرات الداخلية الألماني “بي.إف.في” في برلين إن تنظيم داعش يخطط لشن “هجمات مدمرة وأكثر تطورا”.

وطبقا لمقتطفات من كلمة سيلقيها باركر يوم الاثنين فإن “التعاون بين المخابرات الأوروبية لا يمكن مقارنته ببساطة لما كان يبدو عليه الحال قبل خمس سنوات.. نحتاج لهذه القوة المشتركة أكثر من أي وقت مضي في عالم اليوم الذي يسوده الغموض”.

وشهدت بريطانيا أربع هجمات دامية شنها متشددون العام الماضي وأسفرت عن سقوط 36 قتيلاً في أدمى سلسلة هجمات منذ التفجيرات التي شهدتها لندن في يوليو/ تموز عام 2005.