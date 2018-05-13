داعش ينشر فيديو لمنفذ هجوم باريس‎‎ (صورة)

نشرت وكالة أنباء “أعماق” التابعة لتنظيم داعش، مقطع فيديو لمنفذ “هجوم السكين” في باريس، الليلة الماضية، حيث يظهر وهو يبايع التنظيم وقائده أبو بكر البغدادي.

وقال منفذ الهجوم في الفيديو، ومدته دقيقتان و32 ثانية، إنه سينفذ عمليته ردًا على ما وصفه بـ”تحالف الكفار”، الذين يحاربون تنظيم داعش في الشام والعراق.

ويصعب التأكد من أن حمزة عظيموف منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش، هو ذاته الذي يظهر في الفيديو، لأنه ظهر ملثمًا.

وحصل عظيموف، وهو من مواليد الشيشان عام 1997، على الجنسية الفرنسية في عام 2010، وكان يقيم في باريس برفقة أسرته.

ولقي منفذ الهجوم حتفه برصاص أحد عناصر الشرطة الفرنسية، بعدما تمكن من قتل شاب من المارة طعنًا بالسلاح الأبيض وإصابة 4 آخرين.