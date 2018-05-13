بومبيو: أمريكا سترفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا أوفت بالمطالب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن واشنطن ستوافق على رفع العقوبات عن كوريا الشمالية إذا وافقت على تفكيك برنامج أسلحتها النووية بالكامل، وهي خطوة ستحقق رخاء اقتصاديًا “سيضاهي” ما حققته كوريا الجنوبية من تقدم.

وأضاف بومبيو، متحدثًا في عدة برامج حوارية صباح اليوم، أن الولايات المتحدة ليست مستعدة لاستثمار أموال دافعي الضرائب لمساعدة كوريا الشمالية، لكنها مستعدة “لرفع العقوبات” بغية تمهيد الطريق أمام الاستثمارات الأمريكية الخاصة في قطاعات: الطاقة، والزراعة، والبُنى التحتية، في كوريا الشمالية.

وتأتي تصريحات بومبيو قبل اجتماع مقرر يوم 12 يونيو/ حزيران في سنغافورة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والرئيس دونالد ترامب، والذي سيكون أول اجتماع من نوعه بين رئيس أمريكي في المنصب، وزعيم كوري شمالي.

وقال بوميو لشبكة (سي.بي.إس):”ما سيحصل عليه الرئيس كيم من أمريكا هو أفضل ما لدينا: رجال أعمالنا، ومغامرونا، وأصحاب رؤوس الأموال لدينا.. وسيحصلون على رأس المال الخاص، وكوريا الشمالية بحاجة ماسة للطاقة.. من أجل شعبها، إنهم في احتياج كبير للأدوات الزراعية، والتكنولوجيا”.

وأضاف:”نستطيع أن نهيئ الظروف من أجل رخاء اقتصادي حقيقي لشعب كوريا الشمالية يضاهي (الرخاء الاقتصادي) لكوريا الجنوبية.. هذا توقعنا، ولن يكون دافعو الضرائب الأمريكيون (من سيدفعون الأموال لتحقيق ذلك)”.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية مطلع الأسبوع أن الدولة حددت موعدًا لتفكيك موقع تجاربها النووية بحلول أواخر مايو/أيار.

ورحب بومبيو بأنباء عن هذه الخطط عندما سُئل عنها اليوم الأحد.

وقال لقناة فوكس نيوز:”تدمير، أو إزالة، أو تفكيك، أي موقع لدى الكوريين الشماليين يمكن أن يسبب خطرًا على الشعب الأمريكي، ستكون خبرًا جيدًا له وللعالم”.