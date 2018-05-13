أمريكا: لا نزال راغبين بالعمل مع الأوروبيين بشأن اتفاق نووي جديد

المصدر: ا ف ب

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن واشنطن “لا تزال راغبة” في العمل مع الأوروبيين فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح بومبيو في حديث لتلفزيون “فوكس نيوز” الأمريكي، أن واشنطن” لا تزال راغبة في العمل مع شركائها الأوروبيين بشكل وثيق؛ للتوصل إلى اتفاق جديد لمواجهة سلوك إيران المؤذي”.

وأضاف: “آمل أن نستطيع في الأيام والأسابيع المقبلة التوصل إلى اتفاق ناجح فعلًا، يحمي العالم من سلوك إيران المؤذي، ليس فقط بشأن برنامجهم النووي، ولكن كذلك بشأن صواريخهم وسلوكهم السيئ”.

ويأتي ذلك عقب انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الحالي، وسط تحركات إيرانية لمحاولة إنقاذه.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، جولة تشمل الصين وروسيا وأوروبا؛ لإنقاذ الاتفاق.