بسبب تأخر رواتبهم.. عمال إيرانيون يتظاهرون ضد “فساد النظام” (فيديو وصور)

ندد مئات العمال الإيرانيين، اليوم الأحد، بـ”فساد النظام” في بلادهم، والمسؤولين في حكومة الرئيس حسن روحاني، خلال مظاهرة نظموها احتجاجًا على تأخر دفع رواتبهم.

وقالت وكالة الأنباء العمالية “إيلنا” إنّ المئات من عمال شركة “هيبكو الصناعية”، بمحافظة آراك وسط إيران، “تظاهروا أمام الشركة للمطالبة بدفع رواتبهم المتأخرة من العام الماضي”، مضيفة أنّهم “رددوا شعارات مناهضة للمسؤولين في النظام والحكومة”.

وأظهر مقطع فيديو المتظاهرين وهم يرددون “الموت للمفسدين الاقتصاديين”، فيما حاول أحد العمال المحتجين الانتحار من أعلى جسر يقع بالقرب من الشركة الصناعية.

وأوضحت قناة “صوت الشعب” الداعمة للاحتجاجات أنّ “بعض العمال ترافقهم قوات أمنية ترتدي ملابس مدنية تمكنوا من إنقاذ العامل ومنعه من الانتحار”.

و”هيبكو الصناعية” هي شركة صناعية لتجميع آلات بناء الطرق، وهي المصنع الوحيد في إيران، كما أنّ “شركة أزراب للصناعات”، نشطة في مجال بناء البنية التحتية الصناعية ومصافي الغاز والمجمعات البتروكيماوية ومصانع الأسمنت ومحطات الطاقة الكهرومائية.

واشتكى أحد العاملين في “هيبكو”، اليوم، من “كثرة المشاكل المتعلقة بسبل العيش وانعدام المساءلة للمسؤولين الذين فشلوا في تحقيق الوعود التي قطعوها للعمال منذ العام الماضي بدفع رواتبهم”.