ماليزيا.. عبدالرزاق يستقيل من رئاسة حزب المنظمة الوطنية الملايوية‎

أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق، استقالته من رئاسة حزب المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة.

وقال عبدالرزاق، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كوالالمبور، السبت، إنّ “على القائد الذي يفشل؛ تحمل المسؤولية وقبول الهزيمة”.

وأصدر المكتب السياسي للمنظمة قرارًا بتعيين أحمد زاهد حميدي رئيسًا بالوكالة؛ لتسيير شؤون الحزب، ووزير الدفاع السابق هشام الدين حسين نائبًا له.

والخميس، أدّى مهاتير محمد، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء ماليزيا، بعد فوز التحالف الذي يقوده بالانتخابات العامة التي شهدتها البلاد، الأربعاء.