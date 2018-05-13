أول حاملة طائرات صينية مصنعة محليًا تبدأ رحلة تجريبية

غادرت أول حاملة طائرات صينية مصنعة محليًا ميناء “داليان” في شمال شرق البلاد، لتبدأ رحلاتها التجريبية، اليوم الأحد ، في أحدث إنجاز ضمن سلسلة جهود بكين لتحديث قواتها المسلحة، وفق وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

ودشنت العام الماضي حاملة الطائرات التي لم يطلق عليها اسم بعد، ولكن منذ ذلك الوقت كان يجري تزويدها بالأسلحة والأنظمة الأخرى، ولم تكن قد دخلت الخدمة.

وأكدت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” في بيان مقتضب مغادرة السفينة في رحلات تجريبية، فيما أظهرت وسائل الإعلام الرسمية الأخرى صورًا بلا تاريخ لحاملة طائرات يحفها الضباب خارج مرساها مباشرة.

وقالت شينخوا إن” ثاني حاملة طائرات لبلادنا أبحرت من مرساها في حوض داليان للسفن للمياه المقابلة للقيام بمهمة بحرية تجريبية، وذلك بشكل أساسي +لتفقد والتحقق من استقرار وإمكانية الاعتماد على الأنظمة الميكانيكية والمعدات الأخرى”.

ولا يعرف أي شيء يُذكر عن برنامج حاملات الطائرات الصيني والذي يعد من أسرار الدولة رغم أن وسائل الإعلام الرسمية تكهنت على نطاق واسع في الأسابيع الأخيرة قرب بدء التجارب البحرية للحاملات.

ويشرف الرئيس الصيني شي غين بينغ على خطة طموحة لتحديث القوات المسلحة تشمل تطوير طائرات لا ترصدها أجهزة الرادار وصواريخ مضادة للأقمار الصناعية في تعزيز الصين لوجودها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وحول تايوان التي تعتبرها بكين إقليمًا تابعًا لها.

وقال خبراء عسكريون صينيون لوسائل الإعلام الرسمية إن من غير المتوقع دخول حاملة الطائرات التي بنيت في ميناء داليان بشمال شرق الصين الخدمة قبل 2020 بمجرد تجهيزها وتسليحها بشكل كامل.

وقالت الحكومة إن تصميم حاملة الطائرات الجديدة اعتمد على الخبرات التي اكتسبتها البلاد من لياونينغ أول حاملة طائرات للصين والتي تم شراؤها مستعملة من أوكرانيا عام 1998 وأعيد تجديدها في الصين.