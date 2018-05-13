قتلى وجرحى في اعتداءات على كنائس في إندونيسيا

المصدر: أ.ف.ب

ذكرت الشرطة الاندونيسية الأحد أنّ شخصين على الأقل قُتلا وأصيب 13 آخرون في ثلاثة اعتداءات، أحدها تفجير انتحاري، استهدفت كنائس في سورابايا، ثاني أكبر مدن اندونيسيا.

وقال فرنس بارونغ مانجيرا المتحدث باسم شرطة جاوة الشرقية “حصلت ثلاثة اعتداءات ضد ثلاث كنائس”.

وأوضحت الشرطة أنّ الاعتداءات الدموية الثلاثة حصلت بفارق عشر دقائق بين الاعتداء والآخر، مشيرة إلى أن الاعتداء الأول وقع الساعة 7,30 صباحا (00,30 بتوقيت غرينتش).

وطوال عقود ظل جزء من هذه الجزيرة مسرحًا لأعمال عنف طائفية بين مسيحيين ومسلمين أسفرت عن مقتل وتهجير الآلاف إلى أن وقع اتفاق سلام في 2001.

واندونيسيا أكبر بلد مسلم في العالم من حيث عدد السكان (240 مليون نسمة حوالى 90% منهم مسلمون). ويضمن الدستور الاندونيسي حرية المعتقد، لكن مراقبين يؤكدون أن هناك تراجعا في هذا البلد في مستوى التسامح مع معتنقي بقية الأديان.