إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في تركيا

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 يونيو/ حزيران المقبل.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية في عدد الأحد، القائمة التي أعلنتها اللجنة للمرشحين الذي يحق لهم خوض الانتخابات الرئاسية.

وشملت القائمة أسماء؛ دوغو برينجيك (رئيس حزب الوطن)، ومرال أقشنر (رئيسة حزب إيي)، ومحرم إينجه (مرشح حزب الشعب الجمهوري)، ورجب طيب أردوغان (رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس الحالي للجمهورية)، وصلاح الدين دميرطاش (الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي)، وتمل قره ملا أوغلو (رئيس حزب السعادة).