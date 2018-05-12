احتجاحات في إيران تطالب بإعدام رئيس البنك المركزي

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، السبت، احتجاجات نظمها ضحايا مؤسسة “كاسبين” (قزوين) للقروض؛ مطالبين بإعدام رئيس البنك المركزي، ولي الله سيف.

وتجمع المتظاهرون وفقاً لفيديوهات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، أمام مبنى الادعاء العام، مطالبين بإعدام رئيس البنك المركزي.

وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “العدالة ستتحقق عندما يتم إعدام سيف”، حيث علقوا دمية ترمز إلى رئيس البنك المركزي.

وأكد المتظاهرون الذين بدأوا احتجاجاتهم منذ الجمعة، أن مشكلتهم لم يتم حلها منذ 18 شهراً.

وينظم ضحايا الشركات القروض في إيران احتجاجات في مختلف المدن، مطالبين باسترداد أموالهم التي خسروها في عدة مؤسسات قروض مملوكة لشخصيات من التيار المحافظ.

وتعمل تلك المؤسسات دون الحصول على تراخيص من البنك المركزي مستحوذة على نحو 30 بالمئة من سوق العملات الإيرانية.