برلماني إيراني ينتقد “التصريحات السلبية” لبشار الأسد

انتقد النائب في البرلمان الإيراني، “فلاحت بيشه”، تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد، التي أطلقها بعد الهجوم الإسرائيلي على قواعد إيرانية في سوريا.

وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني (ايكانا)، السبت، إن بيشه، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية للبرلمان الإيراني، انتقد في كلمة في البرلمان تصريحات الأسد بعد الهجوم، التي قال فيها إنّه “لا يرغب في أنّ تحول قوى المنطقة سوريا إلى منطقة نزاع، وأنّ هذا يزيد من تعقد الوضع في البلاد”.

وقال بيشه، إنّ “الجنود الإيرانيين يدعمون الأسد في سوريا منذ 6 سنوات، ولحقت بهم خسائر خلال ذلك”.

وأضاف أنّه “لابد من التفكير في التصريحات السلبية لبشار الأسد”.

وتعرضت المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجولان السورية المحتلة، مساء الأربعاء الماضي، إلى وابل من صواريخ يقول الجيش الإسرائيلي، إنّ القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا، وهو ما نفته طهران.

وردت إسرائيل باستهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا.