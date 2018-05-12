استقالة منسق تنفيذ الاتفاق النووي بالخارجية الأمريكية

أعلن “ريتشارد جونسون” كبير المساعدين في وزارة الخارجية الأمريكية، ونائب منسق مراقبة تنفيذ الاتفاق النووي، استقالته من منصبه، بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، إن “استقالة ريتشارد جونسون هي أول استقالة تشهدها حكومة ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي”.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن “ريتشارد جونسون، عمل كمنسق مساعد مؤقت لوكالة منع انتشار الأسلحة النووية في وزارة الخارجية الأمريكية”.

وبحسب الوكالة فإن جونسون لعب دوراً مهماً في المفاوضات الأخيرة مع الدول الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من أجل إبقاء الولايات المتحدة في الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

وقالت مصادر أمريكية للمجلة، إن “جونسون لم يقدم أي دليل على استقالته”، مضيفة أنه “كتب في رسالة ببريده الإلكتروني الإسبوع الماضي إلى زملائه قائلاً: إنه فخور بأن يكون له دور صغير في الاتفاق النووي خاصة في تنفيذه”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، متعهداً بإعادة فرض المزيد من العقوبات على هذا البلد بسبب انتهاكه للاتفاق.