البنتاغون: سندعم الجيش اللبناني رغم المكاسب الانتخابية لحزب الله

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ، البنتاغون، يوم الجمعة إن الجيش الأمريكي ملتزم بدعم ومساعدة القوات المسلحة اللبنانية، على الرغم من المكاسب التي حققتها جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها في الانتخابات البرلمانية.

وفاز حزب الله ، والأحزاب والسياسيون المتحالفون معه، بأكثر من نصف مقاعد البرلمان البالغة 128 مقعدًا في انتخابات جرت يوم الأحد.

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله المسلَّح جماعة متطرفة، وتندد بدوره في الصراع السوري، وتقدم الولايات المتحدة دعمًا كبيرًا للجيش اللبناني.

ويمكن أن تؤدي النتائج التي حققها حزب الله، ومن يدعمون احتفاظه بالسلاح، إلى تعقيد السياسة الغربية تجاه لبنان الذي يعتمد على المساعدات الأجنبية، والقروض لإنعاش اقتصاده.

وقالت إسرائيل حليفة الولايات المتحدة في أواخر العام الماضي:”إن حزب الله يسيطر على الجيش اللبناني”، وهو ما ينفيه الجيش.

وقالت اللفتنانت “كوماندر ريبيكا ريبرتش” المتحدثة باسم البنتاجون في بيان:”الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بدعم السيادة والاستقرار والأمن، ومؤسسات الدولة في لبنان، بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية، بصفتها القوات المسلحة الشرعية الوحيدة في الدولة اللبنانية”.

وأضافت:”تعزيز العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة ولبنان، اكتسب أهمية إضافية في ضوء التهديدات المستمرة القادمة من سوريا، بما في ذلك التحديات المستمرة من جانب تنظيم داعش، والعدوان الإيراني”.

وقالت إن الولايات المتحدة ولبنان يتشاركان بهدف بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية، بصفتها “المدافع الشرعي الوحيد عن السيادة اللبنانية”.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 1.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية للبنان منذ العام 2006.

وحثت قوى كبرى لبنان اليوم الخميس على احترام سياسته الخاصة بـ”النأي بالنفس” عن الحروب الإقليمية.

ويشارك “حزب الله” بقوة في الحرب الأهلية في سوريا عبر الحدود، وأرسل آلاف المقاتلين لمساعدة الجيش السوري.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت كل البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا أمس الخميس، بعد أن أطلقت قوات إيرانية صواريخ تجاه مرتفعات الجولان المحتلة للمرة الأولى.