ماي وترامب يتفقان على ضرورة إجراء محادثات بشأن عقوبات إيران

اتفقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على ضرورة إجراء محادثات لمعرفة كيف ستؤثر العقوبات الأمريكية على الشركات العاملة في إيران، في الوقت الذي أكدت فيه مجددًا دعمها للاتفاق النووي.

وكان ترامب قال في وقت سابق هذا الأسبوع “إنه سيعيد فرض العقوبات الأمريكية التي ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران، وذلك بعد إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي”.

وتحدثت ماي مع ترامب، اليوم الجمعة، وقالت متحدثة باسمها: “تحدثت رئيسة الوزراء عن التأثير المحتمل للعقوبات الأمريكية على تلك الشركات التي تقوم حاليًا بأعمال في إيران”. وأضافت: “اتفقا على إجراء محادثات”.