ترامب يلقي خطابًا خلال تدشين السفارة الأمريكية في القدس‎

المصدر: أ ف ب

سيتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، عبر الفيديو، خلال حفل تدشين السفارة الأمريكية في القدس التي اعترف بها عاصمة لإسرائيل، كما أعلن، الجمعة، مسؤول أمريكي كبير.

وقال المسؤول للصحفيين، دون أن يكشف ما إذا يتعلق الأمر برسالة مسجلة مسبقًا أو مباشرة: “إن الرئيس حسب علمي سيتحدث إلى المدعوين عبر الفيديو”.

وتدشن الولايات المتحدة، يوم الإثنين، سفارتها في القدس رغم استياء الأسرة الدولية والفلسطينيين.

وكان ترامب أعلن في السادس من كانون الأول/ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة من تل أبيب، وفقًا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية وخلافًا لتوافق دولي حول هذا الموضوع منذ عقود.

وكان الرئيس الأمريكي أعرب عن الأمل في حضور حفل التدشين، لكنه سيمثل بمساعد وزير الخارجية جون سوليفان وابنته إيفانكا ترامب وزوجها غاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض.

وقال المسؤول الأمريكي الذي كان يتحدث من تل أبيب: “إننا في غاية السرور وننتظر بفارغ الصبر المشاركة في هذا الحدث التاريخي”.

وأوضح أنه يتوقع مشاركة “800 شخص” بينهم وفد كبير من الكونغرس الأمريكي بحفل تدشين السفارة في مقرها المؤقت في القنصلية الأمريكية سابقًا، بانتظار تشييد المبنى الجديد.

لكنه أوضح أن الحفل سيكون “ثنائيًا” أمريكيًا إسرائيليًا، مقللًا من أهمية المعلومات التي تحدثت عن مقاطعة بلدان عدة لا تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف المسؤول أنه ليس على علم بلقاءات محتملة مرتقبة بين أعضاء الوفد الأمريكي ومسؤولين فلسطينيين.

ويرفض الفلسطينيون أي اتصال مع الأمريكيين بشأن عملية السلام مع إسرائيل، منذ إعلان ترامب حول نقل السفارة الأمريكية باعتبار أن إدارته لم تعد وسيطًا نزيهًا.

وأكد المسؤول الكبير أن القرار الأمريكي الذي لا يزال يغضب الفلسطينيين قائم على المصالح الأمريكية، ولم يتخذ للحصول على شيء في المقابل من الدولة العبرية.