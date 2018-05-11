بوتين وأردوغان: أمريكا أخطأت بانسحابها من الاتفاق النووي

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والتطورات الأخيرة في سوريا.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية بأن أردوغان وبوتين تباحثا حول قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في العام 2015.

واعتبرا أن “القرار الأمريكي كان خاطئا، وأن الاتفاق كان نجاحًا دبلوماسيًا ينبغي الحفاظ عليه”.

والثلاثاء الماضي، أعلن ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق الذي عقدته الإدارة السابقة والدول الكبرى مع طهران، وتعهد بأن تفرض واشنطن “أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني”.

وأشارت المصادر إلى أن الطرفين تطرقا إلى “القلق” من التوتر المتصاعد في سوريا خلال الأيام الأخيرة.

ومساء الأربعاء، تعرضت مواقع عسكرية إسرائيلية في منطقة الجولان السورية المحتلة، إلى وابل من صواريخ يقول الجيش الإسرائيلي إن القوات الإيرانية أطلقتها من سوريا.

وردت إسرائيل باستهداف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية في سوريا، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن إسرائيل استخدمت 28 طائرة وأطلقت 70 صاروخاً خلال ضرباتها على مواقع سورية وإيرانية في سوريا، مشيرة أن الدفاعات السورية اعترضت ودمرت نصف تلك الصواريخ.