مسؤول إيراني: إسرائيل تدخل في لعبة خطيرة

المصدر: أ ف ب

أدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بوروجردي، الضربات الإسرائيلية في سوريا، معتبرًا أن تل أبيب “تدخل في لعبة خطيرة”.

وكانت إسرائيل شنت ليلة الأربعاء الخميس عشرات الغارات الجوية على أهداف عسكرية أكدت أنها إيرانية في سوريا، موضحة أنها ترد بذلك على قصف صاروخي إيراني على القسم المحتل من إسرائيل في هضبة الجولان السورية.

وقال بوروجردي للصحافيين في السفارة الإيرانية بلشبونة، مساء الخميس: “إيران تدين الهجمات وتعتبر أي رد من جانب سوريا هو دفاع عن النفس”.

وأضاف أن “إسرائيل تدخل في لعبة خطيرة، والهدف الرئيسي لهذه الضربات، التي تدعمها الولايات المتحدة، هو تحويل انتباه الرأي العام عن سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقراره الانسحاب من الاتفاق النووي”.