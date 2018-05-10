بعد الضربات الإسرائيلية.. روحاني: إيران لا تريد توترات جديدة في المنطقة

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لا تريد “توترات جديدة” في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دون التطرق إلى الضربات الإسرائيلية في سوريا.

وكانت إسرائيل شنت، ليلة الأربعاء الخميس، عشرات الغارات الجوية على أهداف عسكرية أكدت أنها إيرانية في سوريا، موضحة أنها ترد بذلك على قصف صاروخي إيراني على القسم المحتل من إسرائيل في هضبة الجولان السورية.

وزعم روحاني، بحسب الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، أن طهران “تعمل على الدوام لخفض التوترات في المنطقة، في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار”.

وتابع أن إيران “لا تريد توترات جديدة في المنطقة”.

وتواجه إيران اتهامات من أطراف عديدة بخلق وتأجيج الصراعات في المنطقة، عبر دعم وتسليح ميليشيات في عدد من الدول، مثل الحوثيين باليمن وحزب الله في لبنان.

وبشأن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قال روحاني إن “مصالح إيران في المسائل المتعلقة بالاتفاق النووي، مثل بيع النفط والغاز والبتروكيماويات والعلاقات المصرفية بين إيران والخارج، يجب أن تكون مضمونة، هذا يمكنه أن يساعد في الحفاظ على الاتفاق”.

وكان روحاني أعلن أنه يريد إجراء محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين لمعرفة ما إذا كان لدى بلاده مصلحة في البقاء في الاتفاقية التاريخية الموقعة في عام 2015.