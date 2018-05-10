مدينة إيرانية تعلق إضرابًا بعد اتفاق مع الحكومة

أنهى أصحاب المحال التجارية في مدينة “بانه” ذات الغالبية الكردية غربي إيران على الحدود العراقية، إضرابهم عن العمل المستمر منذ 25 يومًا بسبب قرارات حكومية برفع الضرائب وإغلاق المنفذ التجاري مع العراق.

وذكر بيان للتجار المضربين “أنهم قرروا مساء الخميس إنهاء الإضراب بعد الوعود التي تلقوها من السلطات الحكومية بإعادة فتح المنفذ الحدود مع العراق وخفض مستوى الجمارك”.

وأكد التجار أن “فتح متاجرهم مساء اليوم الخميس جاء بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة”، مشددين على أنهم أمهلوا الحكومة مدة 15 يومًا لحل مشاكلهم ومحاسبة المسؤولين المقصرين وإلا سيتم استئناف الإضراب والاحتجاجات السلمية.

وأوضح البيان أن “زيادة التعريفات الجمركية أثرت سلبًا على مصادر رزق العاملين ورجال الأعمال”.

وتشهد مناطق كردية مختلفة في محافظتي كرمنشاه وكردستان لليوم الخامس على التوالي، احتجاجات متواصلة، ضد قرار إغلاق المنافذ الحدودية التجارية مع العراق وزيادة السلطات الإيرانية التعرفة الجمركية.

وهتف المحتجون، الأربعاء الماضي، بشعارات مناهضة للحكومة والنظام الإيراني منها “نحن جائعون، نريد حلاً، لا نريد خطابات سياسية”.