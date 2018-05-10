زعيم الديمقراطيين بالكونغرس يحذر ترامب قبيل لقائه كيم جونغ أون

قال زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، اليوم الخميس، إن الإفراج عن 3 معتقلين أمريكيين “ليس إنجازًا عظيمًا” لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وإن الرئيس دونالد ترامب يضعف السياسة الخارجية الأمريكية في إشادته بإطلاق سراحهم.

وقال شومر في المجلس إنه ما كان ينبغي أصلًا احتجاز الأمريكيين الثلاثة.

وأضاف بقوله: “ما كان ينبغي الإشادة بالإفراج عنهم، كان ينبغي توقعه. هذا ليس إنجازًا عظيمًا لكيم جونج أون كي نفعل ذلك”.

وتابع قائلًا: “يجب على ترامب أن يسعى للحصول على التزامات قوية ويمكن التحقق منها من كوريا الشمالية بنزع السلاح.”

وقال إنني “أخشى أن هذا الرئيس، بتلهفه لإبرام اتفاق ونيل الثناء والتقاط الصور التذكارية له، سيبرم اتفاقًا سريعًا وسيئًا، وليس اتفاقًا قويًا ودائمًا”.