ميركل وماكرون يحثان إيران وإسرائيل على ضبط النفس

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حثا إسرائيل وإيران على ضبط النفس؛ لتجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقالت ميركل في كلمة أثناء تسلم ماكرون لجائزة شارلمان الرفيعة في ألمانيا: “نعلم أن الوضع معقد للغاية”.

وأضافت: “التصعيد على مدى الساعات القليلة الماضية يظهر لنا أن الأمر يتعلق بالحرب والسلام. وليس بوسعي سوى دعوة كل الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس”.

وفي وقت سابق، اليوم، قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن بريطانيا تدين هجمات إيران على إسرائيل، وتطالب روسيا باستغلال نفوذها في سوريا لمنع أي هجمات أخرى.

وقال المتحدث للصحفيين: “ندين هجوم إيران على إسرائيل. ولإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها”.

وأضاف: “نطالب إيران بالامتناع عن أي هجمات أخرى، ونحث جميع الأطراف على الهدوء. نطالب روسيا باستخدام نفوذها في سوريا لمنع المزيد من الهجمات الإيرانية”.