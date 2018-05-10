روسيا: موسكو تدعو إيران وإسرائيل لوقف التصعيد

نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قوله، اليوم الخميس، إن موسكو قلقة من التوترات العسكرية المتصاعدة بين إسرائيل وإيران في سوريا، وتدعو لوقف التصعيد بعد الضربات الصاروخية الأخيرة.

وأكدت إسرائيل، أن قوات إيرانية في سوريا شنت هجومًا صاروخيًا على قواعد للجيش الإسرائيلي في هضبة الجولان صباح اليوم الخميس؛ ما دفع إسرائيل للرد بواحدة من أعنف الضربات على سوريا منذ بدء الصراع هناك في 2011.

ونقلت الوكالة عن بوجدانوف القول “كل هذا مخيف جدًا ويبعث على القلق. يجب العمل على وقف تصعيد التوترات”.