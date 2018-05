ترامب يستقبل أمريكيين أطلقت بيونغ يانغ سراحهم (فيديو وصور)

هبطت طائرة تقل ثلاثة أمريكيين أفرجت عنهم كوريا الشمالية، في قاعدة عسكرية قرب واشنطن صباح اليوم الخميس، حيث استقبلهم الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

وأفرجت بيونغ يانغ عن الأمريكيين الثلاثة، كيم دونج تشول وكيم سانج-دوك، المعروف أيضا باسم توني كيم، وكيم هاك-سونج وسلمتهم لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيونغ يانغ أمس الأربعاء، ما يزيل عقبة كبيرة أمام قمة غير مسبوقة تعقد بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وصعد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا إلى الطائرة بعد هبوطها في قاعدة أندروز المشتركة، وهي قاعدة عسكرية خارج واشنطن، في الساعة 2:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0640 بتوقيت غرينتش).

