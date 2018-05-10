بومبيو يجتمع بوزيرة خارجية كوريا الجنوبية غدًا

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان، إن الوزيرة كانغ كيونغ وا ستجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للمرة الأولى غدًا الجمعة، حيث من المنتظر أن تمهد المناقشات بينهما الساحة لقمة بين زعيمي البلدين في وقت لاحق هذا الشهر.

وأكد البيان أن الوزيرة ستناقش مع بومبيو نتائج القمة التي عقدت الشهر الماضي بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، والمحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومون قمة في واشنطن يوم 22 مايو/ أيار، ومن المقررأيضًا أن يقابل ترامب كيم بعدها بفترة قصيرة.