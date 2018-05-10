إسرائيل تقول إنها أخطرت روسيا قبل تنفيذ ضربات في سوريا

قال متحدث عسكري إسرائيلي، إن إسرائيل أخطرت روسيا قبل الضربات التي نفذتها اليوم الخميس على عدة أهداف في سوريا.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كورنيكوس للصحفيين:” إنه تم إبلاغ الروس قبل هجومنا من خلال الآليات القائمة لدينا”. ولم يذكر المزيد من التفاصيل”.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال في بيان لوسائل الإعلام المحلية، إن إسرائيل هاجمت عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا ردًا على وابل من الصواريخ استهدف قواعدها العسكرية في مرتفعات الجولان اليوم الخميس.

وأضاف البيان، أن إسرائيل قصفت أيضًا خمس بطاريات صواريخ مضادة للطائرات سورية، وجهت نيرانها صوب طائراتها.