ماليزيا.. تضارب بشأن تأدية مهاتير محمد اليمين رئيسًا للوزراء اليوم

أبلغ متحدث باسم القصر في ماليزيا، أن مهاتير محمد لن يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء اليوم الخميس، دون أن يقدم سببًا.

ومن جانبه، قال مهاتير، البالغ من العمر 92 عامًا، إنه يتوقع أن يؤدي اليمين رئيسا للوزراء اليوم الخميس، لأن غالبية أعضاء البرلمان يدعمون ائتلاف المعارضة الذي يتزعمه.

وأكد مهاتير، أن ائتلافه مدعوم من 135 عضوا في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا بعد الانتخابات العامة التي أجريت أمس الأربعاء، وإنه مخول لتشكيل حكومة.

وأبلغ مهاتير الصحفيين “ثمة حاجة ملحة هنا. نحن بحاجة لتشكيل حكومة الآن، اليوم”.

وفاز ائتلاف المعارضة بزعامة مهاتير بالأغلبية البسيطة اللازمة لتشكيل حكومة جديدة في الانتخابات التي أجريت يوم أمس الأربعاء، وهي نتيجة مذهلة ستنهي حكم الائتلاف الذي كان يقوده ذات يوم واستمر 6 عقود في السلطة.