زعيم كوريا الشمالية: القمة مع ترامب فرصة تاريخية لبناء مستقبل جيد

المصدر: أ ف ب

اعتبر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن القمة المزمع عقدها بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشكل فرصة “تاريخية”.

جاء ذلك خلال محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور بيونغ يانغ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقال كيم إن “هذه القمة مع الرئيس الأمريكي ستكون خطوة أولى ممتازة ستساهم في تحسين الوضع بشبه الجزيرة الكورية وفي بناء مستقبل جيد”.

وهذه هي المرة الأولى التي يتطرق فيها كيم بشكل علني إلى اللقاء المقرر مع ترامب، بحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

ورحب ترامب الأربعاء بإفراج سلطات بيونغ يانغ عن 3 أمريكيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية، ووصف هذا التطور بأنه “بادرة حسن نية”.