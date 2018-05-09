رسميًا.. تحالف مهاتير محمد يحصد أغلبية مقاعد البرلمان الماليزي

أظهرت نتائج رسمية من لجنة الانتخابات الوطنية في ماليزيا، فوز تحالف المعارضة بقيادة مهاتير محمد، بأغلبية مقاعد البرلمان خلال الانتخابات العامة التي أُجريت اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن اللجنة الانتخابية أن “تحالف محمد حصد 122 مقعدًا (50 بالمائة + 1)، مقابل حصول الجبهة الوطنية على 76، من إجمالي المقاعد البالغ عددها 222”.

وعاد مهاتير (91 عامًا) إلى السياسة منذ عامين كمعارض لرئيس الحكومة الحالي، نجيب عبد الرزاق، الذي يواجه فضائح فساد، واتهامات بتمرير مئات ملايين الدولارات عبر حساباته المصرفية بطرق غير شرعية.

وشهدت البلاد نهضة اقتصادية كبيرة إبّان فترة حكم مهاتير محمد، والتي بدأت في العام 1981 وانتهت في تشرين الأول/أكتوبر 2003 باستقالته طواعية.

ويضم تحالف الجبهة الوطنية 14 حزبًا سياسيًا، وقد تربّع على رأس السلطة على مدى أكثر من 6 عقود، أبرزها: “أمنو” والجمعية الصينية الماليزية، وحزب المؤتمر الهندي الماليزي، وتوافقت هذه الثلاثة على ما يُعرف بعقد اجتماعي لحكم الاتحاد الملاوي قبل الاستقلال العام 1957.

وينضم تحت لواء “تحالف الأمل” المعارض 4 أحزاب، هي: عدالة الشعب بزعامة أنور إبراهيم، والعمل الديمقراطي- الذي يُهيمن عليه الصينيون- في المعارضة، والأمانة الوطنية الذي انشق عن الحزب الإسلامي، ووحدة أبناء الأرض الذي شكله مهاتير بعد انشقاقه عن حزب أمنو، الذي يقود تحالف الحكم.