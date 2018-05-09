الحكومة الإيرانية تتحدث عن خطة لمواجهة انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي

نقلت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء عن متحدث باسم الحكومة قوله، اليوم الأربعاء، إن طهران أعدت خطة للتعامل مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال المتحدث محمد باقر نوبخت:”منظمة الإدارة والتخطيط في إيران أعدت خطة تتناسب مع شروط انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي”، ولم يذكر تفاصيل حول الخطة.

وقال إن الحكومة الإيرانية حدّدت ميزانيات للتعامل مع السيناريوهات المختلفة المتعلقة بالاتفاق النووي.

وذكر “نوبخت” أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي سيؤدي إلى فقد ثقة المجتمع الدولي في الولايات المتحدة.

وقال:”لا يمكن لأي بلد الآن أن ينسق خططه بناء على الثقة في أنه سيتوصل إلى اتفاق مع أمريكا”.