بومبيو من بيونغ يانغ: عقدت اجتماعات “مثمرة” مع الزعيم كيم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو اليوم الأربعاء، إنه عقد “اجتماعات مثمرة”، مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

جاء ذلك في تغريدة له عبر “تويتر”، من بيونغ يانغ، التي وصل إليها في وقت سابق اليوم، تحضيرًا للقمة المنتظرة بين رئيسي البلدين.

وعبر بومبيو عن سعادته بإخلاء سبيل 3 أمريكيين كانوا محتجزين في كوريا الشمالية، وبعودتهم معه إلى البلاد.

والثلاثة هم كيم هاك ـ سونغ، وكيم سانغ دوك، المحتجزَين منذ عام 2015، وكيم دونغ شول، المحتجز منذ العام الماضي، بتهم تتعلق بـ”ممارسة أنشطة تخريبية معادية”.

وفي تصريح صحفي، عقب لقائه جونغ أون، قال بومبيو: إن “بلاده مصممة على المضي قدمًا في التعاون مع بيونغ يانع، لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.”

ولفت إلى وجود تحديات كبيرة تواجه ذلك المسار، مبديًا تفاؤله بإنهاء العداء بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، المستمر منذ عقود.

يشار إلى أن بومبيو أجرى زيارة مشابهة لكوريا الشمالية، في أبريل/نيسان الماضي، عندما كان مديرًا لوكالة المخابرات المركزية “سي. آي. إيه”.

تجدر الإشارة أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال عبر “توتير”:” سأكون بانتظار وزير الخارجية، والمواطنين الثلاثة المفرج عنهم، في قاعدة “أندروز” الجوية، بولاية ميريلاند، في وقت لاحق اليوم.”

ولفت ترامب إلى نجاح زيارة بومبيو، وتمكن الطرفان من تحديد زمان ومكان، للقائه بالزعيم الكوري الشمالي، دون تفاصيل.