بعد انسحاب أمريكا من الإتفاق النووي.. إيران: لا يمكن لأي قوة خارجية تهديدنا عسكريًا

أعلنت إيران اعتزازها بقوتها العسكرية، متمادية في لغة استعراض العضلات، وذلك بعد يوم من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، قوله اليوم الأربعاء: إنه “لا يمكن لأي قوة خارجية تهديد إيران عسكريًا”.

وأضاف حاتمي: “اليوم وبالنظر إلى القدرات الدفاعية لبلادنا، نحن في وضع لا يمكن أن تتعرّض فيه إيران لتهديد عسكري من جانب أي قوة خارجية”.

وأشار حاتمي إلى دور الجيش الإيراني في مواجهة من وصفهم بـ”المقاتلين التكفيريين” في العراق وسوريا.

وعادة ما يشير المسؤولون في إيران إلى المتشددين السنة بوصف التكفيريين، فيما يتغاضون عن وصف الميليشيات الشيعية بهذه الأوصاف وهي التي تتدخل عسكريًا في الكثير من الدول في الشرق الأوسط.