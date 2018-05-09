إسرائيل تعتبر مطلقي الطائرات الورقية “إرهابيين” وتهدد باغتيالهم

قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، إنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتعامل مع مطلقي الطائرات الورقية، على أنهم “إرهابيون”.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن أردان قوله: “إن الجيش الإسرائيلي تلقى التعليمات وسيتم بالفعل التعامل معها في الأيام المقبلة، للقضاء على مطلقي الطائرات الورقية”.

وأضاف أردان: “إذا كنا بحاجة لإرسال طائرات بدون طيار، وتنفيذ اغتيالات مستهدفة بحق مطلقي الطائرات الورقية فلن نتأخر، هذا ما يجب علينا القيام به”.

واعتبرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، التي نشرت يوم أمس الثلاثاء تقريرًا حول ظاهرة الطائرات الورقية الحارقة، التي يطلقها الفلسطينيون من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، أن هذه الظاهرة أدت إلى إحراق مئات الدونمات من الأراضي، وتسببت بخسائر كبيرة للمستوطنين وممتلكاتهم، وسببت لهم الإحباط والعجز.

وقالت إن هذا نوع من أنواع الإرهاب، وإن تأخير التعامل مع هذه الظاهرة سيكون له نتائج كارثية.

ووصف التقرير الطائرات الورقية بأنها إرهاب عابر للجو، وأنها ليست جديدة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فقد تم استخدامها من قبل المنظمات الفلسطينية في لبنان في فترة من الفترات.

وبحسب التقرير، فإن المرة الأولى التي استخدمت فيها هذه الطائرات كانت في نيسان/ أبريل 1980، إذ قامت المنظمات الفلسطينية بإرسال طائرات شراعية وبالونات، وفي مارس/ آذار من العام 1981، قام الفلسطينيون بإرسال زوجين من الطائرات الشراعية ومن خلالها تم اختراق الحدود.