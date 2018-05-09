بريطانيا تطالب ترامب بتحديد آليات تعامله مع إيران

دعت بريطانيا الولايات المتحدة لتحديد رؤيتها بشأن تسوية جديدة عن طريق التفاوض مع إيران، بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون للبرلمان “الآن وبعد انسحاب إدارة ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فإن المسؤولية تقع عليهم لتحديد كيف سيتوصلون في واشنطن لحل جديد من خلال التفاوض لمخاوفنا المشتركة”.

وأضاف أنه لا مشكلة لديه مع هدف ترامب في إيجاد حل دائم للتهديد الإيراني، لكنه تابع “السؤال هو… كيف تقترح الولايات المتحدة فعل ذلك؟”.