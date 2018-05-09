في “عيد النصر”.. روسيا تكشف عن دبابات مقاومة للنووي ومقاتلات ترى الهدف عن بعد (فيديو وصور)

استغلت روسيا مناسبة “عيد النصر”، اليوم الأربعاء، لإبراز قوتها العسكرية بعرض أسلحة فتاكة في العالم بما فيها “الدبابة القاتلة” التي تقاوم الانفجارات النووية، ومقاتلة شبح يمكنها أن تتجنب الرادار وترى الهدف من مسافة لا تكشفها أية طائرة أخرى.

والدبابة من طراز “بي ام بي تي” ويصل وزنها إلى 47 طنًا وبإمكانها مواصلة القتال بعد الانفجار النووي نظرًا لمقاومتها للانفجارات والإشعاع الكيماوي والنووي.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أن الدبابة التي تم عرض نحو 159 وحدة منها خلال الاحتفال الذي حضره الرئيس فلاديمير بوتين، مزودة بمدفع من عيار 30 ملم وقاذفات قنابل ورشاشات وصواريخ مضادة للدبابات تبلغ سرعتها 550 مترًا بالثانية.

كما تم عرض طائرات الشبح الجديدة من طراز “س يو-57 ” المزودة بكمبيوتر ثوري يتيح للطيار تحليل جميع الأحداث في أرض المعركة، إضافة إلى رادار يمكنها من رؤية وتحديد الهدف في الجو أو على الأرض من مسافة غير متوفرة في أية طائرة أخرى.

وأفادت الصحيفة، بأن الطائرة ستدخل الخدمة الفعلية العام المقبل، وسيتم تزويدها بأسلحة متطورة وصورايخ جو- جو و جو- أرض، إضافة إلى صواريخ مضادة للرادار..

وفي كلمة خلال الاحتفال الذي حضره أكثر من 13 ألف جندي، وعدد كبير من المواطنين والدبلوماسيين، قال بوتين:”ينبغي على الإنسان أن يدرك بأن السلام بات هشًا جدًا… وأؤكد بأن روسيا مفتوحة لأي حوار في جميع جوانب الأمن العالمي”.