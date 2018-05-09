روسيا وأوروبا تصران على الالتزام بالاتفاق النووي

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران.

ويأتي تصريح لافروف بعد يوم من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.

من جانبها، أعربت الصين، اليوم الأربعاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران قائلة، إنه يثير خطر الصراع في الشرق الأوسط.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في تصريحات صحافية، أن بكين ستحمي الاتفاق وتدعو كل الأطراف المعنية للتحلي بالمسؤولية.

وكان الرئيس الأمريكي انسحب، أمس الثلاثاء، من الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015، مع خمس قوى كبرى وإيران. ويهدف إلى منع طهران من حيازة قنبلة نووية.

في ذات الإطار، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيلتزم بالاتفاق النووي الإيراني رغم قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه، مضيفًا أنه سيضمن ألا تتعرض طهران لأي من العقوبات الأوروبية التي رفعت بموجب الاتفاق المبرم عام 2015.

وأضافت حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، وهي 28 دولة، في بيان لها: “طالما واصلت إيران تنفيذ التزاماتها النووية… فإن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزمًا بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي”.

وأوضح الاتحاد أن “رفع العقوبات المتعلقة بالشؤون النووية جزء ضروري من الاتفاق”، مؤكدًا التزامه بضمان استمرار هذا”.