3 انفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابول

قالت الشرطة الأفغانية ومسؤولون في وزارة الداخلية إن 3 انفجارات متوالية هزت العاصمة كابول اليوم الأربعاء أعقبها دوي لإطلاق النار.

وذكرت الشرطة أن أحد الانفجارات وقع قرب مركز للشرطة في وسط كابول ويخشى من سقوط قتلى.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن انتحاريًا فجر نفسه عند مدخل مركز الشرطة الواقع في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومكاتب حكومية.

وقال حشمت ستانيكزاي المتحدث باسم الشرطة “ندفع بسيارات إسعاف إلى موقع الانفجار ويجري تطويق المنطقة بأكملها”.

وعلى مدى الأسابيع الماضية قتل عشرات الأشخاص في سلسلة هجمات انتحارية في العاصمة الأفغانية منها تفجير مزدوج يوم 30 أبريل نيسان راح ضحيته 26 قتيلاً منهم تسعة صحفيين.

ومنذ إعلان حركة طالبان بدء هجوم الربيع في 25 أبريل نيسان شهدت كابول زيادة في عدد التفجيرات والهجمات ضد قوات الأمن والمدنيين.