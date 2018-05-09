هجوم “خطابي” من الجيش الإيراني والحرس الثوري على الولايات المتحدة

نقلت وكالة “الطلبة” للأنباء عن عبد الرحيم موسوي قائد الجيش الإيراني قوله، اليوم الأربعاء، إن أكبر ضرر تسبب فيه الاتفاق النووي هو الجلوس إلى طاولة التفاوض جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة، وإضفاء الشرعية على واشنطن.

وأضاف موسوي، أن انسحاب واشنطن من الاتفاق ينبغي أن يكون درسًا للسعودية التي تقترب من الولايات المتحدة.

ونسبت الوكالة الإيرانية إلى موسوي قوله “أكبر ضرر تسبب فيه الاتفاق الإيراني هو إضفاء الشرعية على أمريكا والجلوس معها إلى طاولة التفاوض”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أمس الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

من جهته، قال قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد علي جعفري اليوم الأربعاء، إن الأوروبيين مرتبطون بالولايات المتحدة ولا يمكنهم اتخاذ قرار مستقل.

وأضاف، حسب ما نقلت عنه وكالة “أنباء فارس” أنه “من الواضح أن الأوروبيين غير قادرين على اتخاذ قرار مستقل بين إيران وأمريكا وأنهم مرتبطون بأمريكا… مصير الاتفاق الإيراني واضح”.

وقد حثت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، الولايات المتحدة على ألا تتخذ خطوات تزيد من صعوبة المهمة بالنسبة للدول التي ما زالت تريد الالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

لكن جعفري شكك في قدرة الدول الأوروبية الثلاث على التصرف من تلقاء نفسها أو إنقاذ الاتفاق.

وقال، إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أظهر أن مسألة تخصيب اليورانيوم ليست سوى ذريعة لمحاولة الحد من برنامج الصواريخ في إيران ونفوذ إيران في المنطقة.

وأضاف: “وبالنظر إلى حقيقة أن مشكلة العدو هي قدراتنا العسكرية فإن القوات المسلحة يجب أن تولي المزيد من الاهتمام لتعزيز قدراتها”.

كما أشار إلى أن إيران لديها خبرة طويلة فيما يتعلق بتنمية البلاد في ظل العقوبات.