وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا يلتقون الاثنين ممثلين عن إيران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي الاثنين المقبل إلى جانب نظيريه من بريطانيا وألمانيا بممثلين عن إيران للتباحث في سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.

وصرح لودريان لإذاعة “ار تي ال” أنه سيعقد اجتماعًا مع نظيريه البريطاني والألماني الاثنين المقبل وأيضًا مع ممثلين عن إيران لدراسة الوضع معًا.

وأضاف أن الاتفاق النووي الإيراني الذي جرى إبرامه عام 2015 لم يمت، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اتصالا في وقت لاحق اليوم الأربعاء بنظيره الإيراني حسن روحاني.

وتابع معلقا على قرار ترامب بشأن إيران: “نعم هناك خطر حقيقي من مواجهة… أتمنى ألا يمثل انتكاسة للسلام”.