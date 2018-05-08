بومبيو يزور كوريا الشمالية للتحضير لقمة ترامب وكيم جونغ أون

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أن وزير الخارجية مايك بومبيو في طريقه إلى بيونغ يانغ للتحضير لقمة ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعبر عن أمله في الإفراج قريبًا عن ثلاثة أمريكيين محتجزين هناك.

وقال ترامب إن بومبيو الذي يقوم بثاني زيارة لكوريا الشمالية خلال أقل من ستة أسابيع سيصل “قريبًا جدًا” موضحا أن البلدين اتفقا بالفعل على موعد ومكان القمة غير المسبوقة لكنه لم يقدم تفاصيل.

وقد يدل الإفراج عن الأمريكيين الثلاثة على جهد من قبل زعيم كوريا الشمالية لتهيئة مناخ أكثر إيجابية للقمة وذلك عقب تعهده مؤخرًا بتعليق تجارب الصواريخ وإغلاق موقع تجارب القنابل النووية في بيونجيانج.

كان ترامب قد طالب كوريا الشمالية بالموافقة على التخلي عن ترسانتها النووية.

وقال الرئيس الأمريكي “لم تعد الولايات المتحدة توجه تهديدات جوفاء. عندما أقطع وعودًا ألتزم بها”.