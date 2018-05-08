روسيا: انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران “تهديد للأمن الدولي”

أعلنت روسيا، الثلاثاء، أنها ستلتزم بالاتفاق النووي الإيراني، مشيرة إلى أن انسحاب واشنطن منه “يمثل تهديدًا للأمن الدولي”.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية، عن مصدر في الخارجية قوله إن “الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران يشكّل تهديدًا للأمن الدولي”.

وأضاف المصدر أن الخطوة الأمريكية “هي انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوّض وزن الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

من جانبه، قال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، إن الحكومة الروسية “في اتصال دائم بالثلاثية الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا).. ومن السابق لأوانه التحدث حاليًا عن إجراءات ملموسة”.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة “روسيا اليوم”: “عليكم عدم الشك في أن الجهود الرامية للحفاظ على ما يسمى بخطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) ستستمر”.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، الانسحاب رسميًا من الاتفاق النووي مع إيران.

وأشار ترامب إلى أن “الاتفاق أخفق في منع النظام الإيراني من تطوير الصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسًا نووية”. مشددًا على أن “الصفقة كانت كارثية، ومنحت النظام الإيراني القائم على الإرهاب مليارات الدولارات”.