ظريف يكشف عن جولة دبلوماسية للحفاظ على الاتفاق النووي

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء الثلاثاء، عن جولة سيقوم بها إلى الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع بلاده من أجل الحفاظ عليه، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران.

وقال ظريف، في حديث للتلفزيون الإيراني، ردًا على قرار ترامب: “إن ردنا على الانتهاكات الأمريكية المستمرة والانسحاب غير القانوني من الاتفاق النووي، كما أمر الرئيس روحاني، سأقوم بمحاولة دبلوماسية لدراسة ما إذا كان بإمكان أعضاء آخرين موقعين على الاتفاق ضمان مصالح إيران الكاملة، وسوف نحدد نتائج هذه الجولة”.

وكان الرئيس روحاني، نشر على حسابه الرسمي عبر “تويتر”، أن “الاتفاق النووي سوف يستمر إذا تم تأمين المصالح الإيرانية مع الدول الخمس (بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الصين وروسيا)”.

وأضاف روحاني، الذي لجأ إلى تويتر عقب خطابه التلفزيوني، أن “إيران متحدة أكثر من أي وقت مضى لتحييد العقوبات الأمريكية غير الشرعية”.

بدورها، أعلنت مسؤولة السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالاتفاق النووي مع إيران، مضيفة: “سنحافظ على الاتفاق النووي مع إيران لأنه من أهم الإنجازات الدبلوماسية”.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه الشديد إزاء القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

كما رأى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني خطأ شنيع سيقوض مصداقية أمريكا.