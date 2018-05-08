البحرين تعلن موقفها من قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

أعلنت مملكة البحرين، يوم الثلاثاء، تأييدها لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات المشددة على النظام الإيراني.

وقالت البحرين، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “بنا” إنها “تدعم بشكل كامل قرار الولايات المتحدة الأمريكية للتصدي للسياسات الإيرانية ومحاولاتها المستمرة لتصدير الإرهاب في المنطقة دون أدنى التزام بالقوانين والأعراف الدولية”.

وأكدت البحرين أن “الاتفاق النووي مع إيران حمل العديد من النواقص وأهمها عدم التطرق إلى برنامج إيران للصواريخ الباليستية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة من خلال التدخل في شؤون دولها الداخلية ودعم الميليشيات التابعة لها في هذه الدول”.

وشددت البحرين على وقوفها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها الهادفة للقضاء على “الإرهاب” على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ودعت المنامة “كافة الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق للنظر بمسؤولية للأمن والسلم في المنطقة واتخاذ خطوات مشابهة لما اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية”، مجددة التأكيد على موقفها الداعم لجميع المساعي التي تهدف إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بما فيها منع إيران من الحصول على أسلحة نووية، ومكافحة تمويل وإسناد إيران للميليشيات المتطرفة في المنطقة.