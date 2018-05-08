نتنياهو: اتفاق إيران كان “وصفة لكارثة”

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرارًا شجاعًا وصحيحًا بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران والذي كان “وصفة لكارثة”.

جاءت تصريحات نتنياهو بعد أن أعلن ترامب قراره في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد دعا إلى إصلاح الاتفاق المبرم بين القوى الغربية وإيران أو إلغائه.

وقال نتنياهو في كلمة تلفزيونية استمرت دقيقتين وألقاها بالعبرية والإنجليزية إن الاتفاق الإيراني كان “وصفة لكارثة، وكارثة لمنطقتنا وكارثة للسلام في العالم”.