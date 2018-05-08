رسميًا.. ترامب يعلن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني وتشديد العقوبات على طهران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، بهدف حرمانها من امتلاك أسلحة نووية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض،: “أُعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني”، مؤكدًا أن بلاده ستفرض “أعلى مستوى” من العقوبات على إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه “كان من المفترض أن يحمي الاتفاق النووي أمريكا وحلفاءها، لكنه سمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم”.

واضاف، أن “إيران لم تفعل شيئًا أخطر من السعي إلى الحصول على أسلحة نووية”، مشيرًا إلى أن “الاتفاق النووي لم يكن مقبولًا، لأن إيران أخفت الكثير، وقد كشفت إسرائيل الأسبوع الماضي وثائق تؤكد ذلك”.

وشدد ترامب، على أنه “مستعد وقادر على التفاوض على اتفاق جديد مع إيران عندما تكون مستعدة”، موضحًا أن “إيران سترغب في إبرام اتفاق جديد ودائم”.

وقال إنه”يريد حلًّا حقيقيًا ودائمًا للتهديد النووي الإيراني”.

ووصف الرئيس الأمريكي، النظام الإيراني بأنه “الراعي الأساسي للإرهاب في المنطقة”.