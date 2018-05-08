البرلمان الإيراني: سنتفاوض مع الغرب بشأن قضايا المنطقة وليس المنظومة الصاروخية

أعلن نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة للدخول في مفاوضات مع الدول الغربية، بشأن قضايا المنطقة في حال حصولها على ضمانات بالوقوف ضد الإجراءات الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء “إيسنا” عن مطهري قوله، خلال جلسة البرلمان: “أعتقد أنه في المستقبل، يجب أن نعطي الأوروبيين مهلة زمنية لمنحنا ضمانة قوية بأنهم حقًا ضد الولايات المتحدة“.

وأوضح نائب رئيس البرلمان الإيراني، الذي ينتمي للتيار المعتدل، أن بلاده لن تدخل في مفاوضات بشأن منظومتها الصاروخية، مبينًا أن “إيران تحاول خلق فجوة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن موقفه من الاتفاق النووي مع إيران اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تهديدات متكررة بالانسحاب من الاتفاق الموقع في عام 2015.

وغرد ترامب عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “سأعلن قراري بشأن الاتفاق مع إيران غدًا من داخل البيت الأبيض الساعة 2:00 مساء”.

وتشير التقارير عن فشل جهود الدبلوماسيين الأوروبيين، لحث الرئیس الأمریکي للبقاء في الاتفاق النووي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميرکل توجها الأسبوع الماضي إلى واشنطن للتفاوض مع دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي، وبقاء الولایات المتحدة ضمن هذا الاتفاق.