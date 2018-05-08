أردوغان يتعهد بالتنحي عندما “يكتفي” منه شعبه

المصدر: ا ف ب

تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، بالتنحي حينما يقول شعبه له “كفى”، ما دفع خصومه إلى نشر عبارته بالتركية لتصبح بين الأكثر تداولًا على “تويتر” عالميًا.

ويسعى أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 24 حزيران/يونيو إلى الفوز بولاية رئاسية جديدة، وتمديد فترة حكمه المستمر منذ 15 عامًا، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء في 2003 وتولّى الرئاسة في 2014.

وفي حين يبدو حزبه واثقًا بالفوز في الانتخابات، تشهد البلاد استقطابًا حادًا بين مناصرين له ومعارضين.

وقال أردوغان، خلال كلمة أمام نواب حزبه في أنقرة، إن خصومه “لا يهتمون سوى بأمر واحد هو تدمير رجب طيب أردوغان”.

وتابع الرئيس التركي:”إذا قالت الأمة يومًا كفى، عندها سأتنحى جانبًا”.

واستخدم أردوغان في عبارته كلمة “تمام”، التي تعني”حسنًا” بالتركية، لكنها تستخدم أيضًا بمعنى كفى، أو انتهى.

وقال أردوغان:”إن الشعب التركي أحسن -حتى الآن- الردَّ على من أرادوا تدميره، مستذكرًا إحباط محاولة الانقلاب على حكمه في 2016″.

وأضاف متوقعًا الفوز في الانتخابات:”إن شاء الله، أعتقد أننا سنلقّن مع أمتنا في 24 حزيران/يونيو مرة جديدة الفريق التدميري هذا درسًا مستحقًا”.

وسارع خصومه إلى تحويل كلمته “تمام” إلى الأكثر تداولًا على “تويتر”، ليس فقط في تركيا بل حول العالم، مع أكثر من 450 ألف تغريدة.

واكتفى بعضهم بتغريد العبارة بأحرف بارزة، في حين أضاف آخرون شعارات، مثل: “رجاء ارحل الآن”.

وغرّد آخرون “تمام” مكرّرة بعدد الأحرف المسموح به على موقع “تويتر”، كما ابتكر بعضهم أشكالًا بواسطة العبارة.

كذلك استعمل منافسو أردوغان في انتخابات 24 حزيران/يونيو العبارة نفسها.

وكتب محرم إينجة مرشح حزب الشعب الجمهوري أبرز أحزاب المعارضة:”انتهى الوقت” بالتركية.

وغرّدت زعيمة حزب “آيي” ميرال إكسينير “تمام”، بينما أضاف رئيس حزب “السعادة” المحافظ تمل كرم الله أوغلو على العبارة:”تمام إن شاء الله”.

ويفاخر أردوغان الذي ينتقده خصومه، ويعتبرونه زعيمًا استبداديًا، يعيش في زمن السلاطين العثمانيين، بأن عهده أدخل تركيا عصرًا جديدًا من الازدهار الاقتصادي، وأكسبها تأثيرًا سياسيًا خارجيًا.

وفي حين يرتفع منسوب العداء له على سواحل بحر إيجة، وفي مناطق الأكراد، وأجزاء من إسطنبول، وأنقرة، يحظى أردوغان بشعبية واسعة، وتأييد كبير في مناطق الأناضول وسط البلاد.