الرئاسة الفرنسية: ترامب لم يطلع ماكرون على خططه بشأن اتفاق إيران

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعط للزعيم الفرنسي أي إشارة على ما ينوي قوله بشأن الاتفاق النووي الإيراني في بيانه المقرر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وردا على سؤال لرويترز، نفى المكتب تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز، ذكر أن ترامب أبلغ ماكرون أن واشنطن ستنسحب من الاتفاق.

وبدوره، نفى مسؤول كبير في البيت الأبيض تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز، قائلا إن “الرئيس لم يبلغ ماكرون بهذه الأمور”

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز”، قد نقلت عن مصدر مطلع، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران.

وذكرت الصحيفة، أن المصدر قال إن الولايات المتحدة تستعد لإعادة فرض كل العقوبات المتعلقة بإيران، والتي كانت علقتها في إطار الاتفاق النووي، وفرض عقوبات اقتصادية إضافية.